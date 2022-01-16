西洋美聲歌后席琳狄翁（Celine Dion）當年以一首電影《鐵達尼號》主題曲〈My heart will go on〉成為全球知名女歌手，卻在去年11月傳出罹患持續性肌肉痙攣，嚴重到不能下床，幾乎癱瘓，預定的世界巡迴演唱會只好喊卡。休養2個月，席琳狄翁昨（15日）發聲明透露身體狀況仍欠安，無法登上北美巡迴演唱會的舞台。

席琳狄翁15日透過社群平台發布聲明，無奈地表示：「我真的希望我現在一切都好，但我想我需要更多耐心並遵循醫師的養生處方。」她期待未來健康地站在舞台上演出，希望所有人都能度過新冠肺炎，也很感謝大家在社群平台給予的支持和鼓勵，覺得非常感動。

席琳狄翁15日宣布取消巡演。（圖／推特@席琳狄翁）

席琳狄翁的經紀公司發布的聲明內容全文。（圖／推特@席琳狄翁）

根據經紀公司的聲明，新冠肺炎爆發前，席琳狄翁的世界巡迴演唱會已辦52場，受疫情影響中斷，本原訂2021年11月恢復，但席琳狄翁長期飽受嚴重且持續性地肌肉痙攣，沒辦法站上舞台表演，只好忍痛做出延至今年3月的決定，預定從丹佛出發，在2個月內的時間走遍美國、加拿大共15個城市。

因席琳狄翁的健康恢復狀況不如預期，這些巡演通通取消，但她希望今年5月25日能展開歐洲巡演，計劃從英格蘭的伯明罕（Birmingham）出發。