西洋美聲歌后席琳狄翁（Celine Dion）當年以一首電影《鐵達尼號》主題曲〈My heart will go on〉成為全球知名女歌手，卻在去年11月傳出罹患持續性肌肉痙攣，嚴重到不能下床，幾乎癱瘓，預定的世界巡迴演唱會只好喊卡。休養2個月，席琳狄翁昨（15日）發聲明透露身體狀況仍欠安，無法登上北美巡迴演唱會的舞台。
席琳狄翁15日透過社群平台發布聲明，無奈地表示：「我真的希望我現在一切都好，但我想我需要更多耐心並遵循醫師的養生處方。」她期待未來健康地站在舞台上演出，希望所有人都能度過新冠肺炎，也很感謝大家在社群平台給予的支持和鼓勵，覺得非常感動。
根據經紀公司的聲明，新冠肺炎爆發前，席琳狄翁的世界巡迴演唱會已辦52場，受疫情影響中斷，本原訂2021年11月恢復，但席琳狄翁長期飽受嚴重且持續性地肌肉痙攣，沒辦法站上舞台表演，只好忍痛做出延至今年3月的決定，預定從丹佛出發，在2個月內的時間走遍美國、加拿大共15個城市。
因席琳狄翁的健康恢復狀況不如預期，這些巡演通通取消，但她希望今年5月25日能展開歐洲巡演，計劃從英格蘭的伯明罕（Birmingham）出發。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。