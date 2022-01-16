中鴻(2014)去年受惠鋼市熱絡，全年營收達537.44億元，年增46%，並改寫歷史新高，法人估2021年獲利同創新高，EPS上看4.5元，公司高股息可期。

中鴻去年第四季營收138.81億元，季減11.2%、年增44.6%，仍是同期新高，但鋼材售價下跌，壓抑獲利。由於去年前三季每股淨利已達3.79元，法人估2021年全年EPS可望達4.4~4.5元。

隨著去年營運攀高，中鴻今年股息將很不錯；公司股利配發率預期在60~65%之間，隱含現金殖利率逾6.5%可期，具備高殖利率題材。

短期展望方面，中鴻20日將開出2月內銷盤價，市場預估可能開平低盤。

中鴻認為，2月逢農曆春節，下游拉貨意願不高，東南亞、印度、俄羅斯等地仍有低價鋼材擾市，但觀察近期中國鋼市已有築底回穩跡象，有助盤價走平的機會。預期最快3月就有望恢復上漲。對第二季看法更為明朗。