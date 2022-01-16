Netflix戀愛時境秀《單身即地獄》捧紅了許多來賓，戀愛過程及最終配對都讓人看了心癢難耐，而節目中除了名聲最高的宋智雅外，申芝燕、文世勳、崔時訓等人也都獲得極高關注，不過在節目結束之後網友們關注的焦點卻轉回棚內，主持人李多熙優越的身材及美貌獲驚艷眾人，也讓她成為《單身即地獄》當中人氣最高的存在。

李多熙以模特兒及演員的身份被大家所熟悉，在2013年的電視劇《聽見你的聲音》獲得極高的人氣，於同年拍攝的MV《因為今天特別地想你》也大紅，讓她被更多人認識，不過李多熙後來演出的角色大多都是女二，因此有著「萬年女二」之稱，然而她在《WWW請輸入檢索詞》中飾演的車賢豪爽且正義感爆發，讓她的人氣直接超越女主角，也因此急速爆紅。

李多熙在《WWW請輸入檢索詞》爆紅後獲得了許多的主持邀約，在偶像實境秀《Queendom》、男偶像版《Kingdom》及預選賽《Road to Kingdom》中擔綱主持人且都有亮眼的表現，而近期更是主持了熱播戀愛實境秀《單身即地獄》和金唱片典禮，為她的演藝及主持事業迎來高光時刻，而她在《單身即地獄》中更是被觀眾及網友所喜愛，每每畫面切換回棚內時，大家都會被李多熙的美貌所驚艷到，她也因此成為節目中的高人氣。

外貌精緻又高挑的李多熙看似不好親近，但她在節目上的真實個性卻讓人眼前一亮，可愛的個性不僅讓大家感受反差魅力外，也讓大家對她的喜愛更升級。而李多熙目前正在接棒演出徐睿知的新劇《Island》，此劇目前定檔時間為2022年初，想感受李多熙魅力的大家可以多多期待該劇的播出哦！