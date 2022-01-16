因應北部地區疫情升溫，富邦金今天表示，相關子公司已安排桃園鄰近員工進行快篩，且17日起將依風險性高低陸續啟動雙北、桃園及基隆地區居家上班，總人數預計超過2900人。

變種病毒Omicron本土擴散，為因應桃機疫情及桃園地區銀行員染疫事件，金融業紛紛強化防疫作為。中信金昨天已率先宣布17日起啟動上下班分流、居家辦公，24日起實施異地備援，嚴禁人員跨大樓交流，同大樓避免進入不同樓層辦公場域。

另外，富邦金控也展開多項強化防疫措施，富邦金今天對中央社記者表示，相關子公司已安排桃園鄰近員工進行快篩，自明天起，將依風險性高低陸續啟動雙北、桃園及基隆地區不同人數規模的居家上班（含居家上班演練），總人數預計逾2900人。

富邦金說明，將會嚴格控管群聚感染風險，持續觀察疫情變化，動態調整及評估啟動更大規模的居家上班或異地辦公。

對於即將來臨的春節假期，富邦金已預先因應，對於符合公司所列高風險情形（尚未接種兩劑疫苗、居住高風險地區、同住親友為桃機相關工作者、員工及其同住親友自國外返台入境等）員工、各富邦大樓清潔員及保全人員，將於春節假期最後一天以公司配發的家用快篩試劑進行快篩，快篩陰性後才能進入職場。（編輯：林淑媛）1110116