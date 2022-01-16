大陸外交部長王毅今年開春後密集接待中東海灣國家外長，他說，這些國家都將中國視為維護國際和平安全的穩定力量，發展對華關係的政治意願更加強烈，此外，他還意有所指表示，中東人民才是中東的主人，中東從不存在「權力真空」，當然也不需要「外來家長」。

2022年1月15日，王毅在結束接待沙烏地阿拉伯、巴林、科威特、阿曼、土耳其、伊朗六國外長及海合會秘書長訪華後，接受了陸媒採訪。

王毅說，面對單邊主義、保護主義等逆流，這些國家都將中國視為加強發展中國家團結合作的真誠朋友，希望共同維護多邊主義，捍衛公平正義，反對霸權主義，並將中國視為團結抗疫、恢復發展的合作夥伴。

他稱，中方與海合會國家外長和海合會秘書長一致同意，應盡快建立中海戰略夥伴關係，盡早建成中海自由貿易區，充實雙方關係戰略內涵，助力中海及全球經濟加快復甦。

被問道中方提出實現中東安全穩定五點倡議等一系列主張，對維護中東安全穩定有何意義？

王毅說，中方認為中東人民才是中東的主人，中東從不存在「權力真空」，當然也不需要「外來家長」。事實一再證明，中東要穩定，國際社會可以助力，但不應添亂；中東要發展，外部模式可以借鑒，但不宜照搬；強加方案、盲目移植往往水土不服，「新自由主義」並不是靈丹妙藥。

他指出，新的一年，中國將繼續為實現中東和平安寧貢獻中國智慧，提出中國建議。一是倡導團結自主，二是捍衛公平正義，三是堅持核不擴散，四是共建集體安全，五是加快發展合作。

至於美國去年底舉辦民主峰會，來訪中東國家不在受邀之列，王毅稱，民主人權不是專權，更不是霸權，美國推行所謂「大中東民主改造」透過搞顏色革命策動政權更迭，動輒以軍事干涉謀取地緣利益，恰恰是國際關係中最大的不民主。