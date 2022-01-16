【旅奇傳媒/編輯部報導】年節將至，節慶年味總是特別有氣氛！「金色葫蘆墩」光藝術展演以豐原「稻穗」特色結合冬令時節為背景，搭配葫蘆墩公園原有地景風貌，打造「金色葫蘆墩」，吸引大批遊客前往觀賞，廣受各界好評，也呼應台中市長盧秀燕期盼在疫情艱難時刻，透過光環境建置，全城亮起來帶給市民溫暖感受，原訂展期至1月9日，將延至2月20日止。

▲金色葫蘆墩_第四區-織緒。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

▲金色葫蘆墩_第五區-豐遊紫雨。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

台中市政府觀光旅遊局表示，此次光藝術展廣獲好評，上萬支稻穗燈依著蜿蜒的溪畔兩旁，夜色中發光的金色稻穗及水面倒影十分亮眼，吸引滿滿人潮駐足觀賞，與位於第五區的「豐收」作品相呼應，以豐原最具代表性的稻穗作為發想，共同散發著金黃璀璨，猶如進入金色葫蘆墩世界，在冷颼颼冬日，讓人體驗豐原生命流動之美，感受溫馨的節慶氛圍，許多人更是二度、三度再訪，前來再三回味豐原的昔日風采。

觀旅局說明，每個顏色象徵著人生不同的經歷，鼓勵著在場的每一個人活出人生精彩、也為生命每個片段著色，中間穿插了絢麗稻穗圖形，傳達在困境中惟有透過永不放棄的努力，才能「豐收」的意象，喚起了在場民眾對豐原過往的輝煌回憶，也帶來震撼人心的感動。

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