Russ and Aaron Gordon exchanged some words after the foul call 👀 pic.twitter.com/zUkzjmRXIw — Bleacher Report (@BleacherReport) January 16, 2022

就算「小皇帝」詹姆斯再怎麼賣命打球，他的湖人隊友不爭氣還是沒法贏球！金塊16日靠約基奇拿下17分、13助攻與12籃板的大三元，搭配全場三分球40投23中的誇張三分火力，終場133比96痛宰作客的湖人，也送湖人3連敗，勝率再次跌破5成(21勝22敗)。

儘管詹姆斯半場就摘15分、5籃板，湖人卻無法守住地主金塊強大的三分球攻勢，光在上半場，金塊三分球投16中11，命中率高達6成88，其中小將海蘭德包辦4顆，也讓金塊一度領先湖人18分之多，上半場結束，金塊73比60領先。

約基奇第3節很快就完成大三元數據，也幫金塊擴大領先到19分，但打到第3節還剩6分12秒，韋斯布魯克連兩次硬闖阿隆戈登防守失敗，竟然惱羞成怒衝上前怒罵對方，頓時引爆雙方火氣，裁判重看影片之後，兩人各判1次技術犯規。

韋斯布魯克自以為是的「犧牲打」，並未激起湖人反撲氣勢，反而被金塊擴大領先到23分，金塊末節一開始也打出6比0，領先差距來到29分，接著更擴大領先到40分，湖人直到最後7分45秒才把詹姆斯換下場，面對注定慘敗結局。

金塊除了約基奇大三元，全隊得分最高的是轟進6顆三分球、獨拿27分的海蘭德，傑夫格林也有26分，巴頓12分，上季還在桃園領航猿打球的里德11分；詹姆斯貢獻湖人最高25分，外加9籃板、2火鍋，韋斯布魯克19分，霍華13分。