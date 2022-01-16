台中市議員黃馨慧表示，疫情期間首要做好防疫措施，舉辦活動更能凝聚居民向心力，增添社會和諧。（盧金足攝）

迎農曆春節喜氣洋洋，台中市西屯區福林社區發展協會16日辦「2022春聯揮毫暨彩繪紅包袋活動」，名家到場揮毫，民眾親手繪製小物祝福虎年吉祥平安。（盧金足攝）

台中市西屯區福林社區發展協會16日辦「2022春聯揮毫暨彩繪紅包袋活動」吸引社區居民大展身手。（盧金足攝）

農曆春節前，很多民眾已經開始採買年貨，迎新送舊的春聯搶手，台中市西屯區福林社區發展協會16日舉辦「2022春聯揮毫暨彩繪紅包袋活動」吸引社區居民大展身手，用自己親手繪製小物祝福親友來年吉祥平安。

書法老師張淑娟到場揮毫時，特別用2022虎年繪製迎春納福送給台中市議員黃馨慧，可愛的小老虎象徵「2022年虎年大吉、健康如虎、虎氣旺家」。

黃馨慧表示，社區是社會的縮影，疫情期間首要做好防疫措施，舉辦活動更能凝聚居民向心力，增添社會和諧。

春聯揮宅虎年送春聯的活動，結合福林社區發展協會、福聯、福瑞里辦公處、信義房屋等單位合辦，活動內容精彩，獎品豐富，節日應景，里民同歡。

民眾手繪春聯、紅包溫馨有溫度，西屯區福林里社區發展協會理事長周聰恩發起與黃馨慧服務處、福聯里長馮進通、福瑞里長林添憶共同選在商場舉辦彩繪紅包、春聯活動，現場還有趣味活動比賽、闖關拿獎品，民眾大手牽小手都覺得很有趣、希望明年續辦。