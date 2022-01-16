移工大遊行今(16)日下午登場，要求自由轉換的工作權利。台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會表示，勞工應遵守簽下的勞動合約工作內容，而非無限上綱要求自由，甚至違約在先，如此可能打亂台灣勞動力秩序，勞動部應硬起來發布禁轉令，以維護重度障礙者的照護品質。

《就業服務法》限制移工不得轉換雇主與工作，勞團日前再度要求勞動部廢除《就服法》第53條第4項不得自由轉換雇主規定，將工作的自由權利交還移工，今日下午將舉辦移工大遊行。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會則在大遊行前召開線上陳抗，表達對移工自由轉換的反對意見。

台灣障礙者權益促進會理事長張宗傑表示，自己從來沒有這麼提心吊膽，請看護照顧重度障礙者就是因為非常需要協助，一旦外籍看護要求轉換將導致無人照顧，長照制度必須讓外籍看護接軌，例如居服服務，這樣才能有較好的照顧品質。

身心障礙權益監督聯盟理事長張學恆表示，我們尊重人權，但是人權應該在不影響他人情況下主張，權利、義務也需要有相同的要求，勞動雙方應嚴格遵守合約內容，一旦移工如其所願能夠自由轉換，台灣勞動力秩序將會大亂，如果這些移工要主張工作權，應該和本國政府要求才對。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會特別顧問張姮燕指出，為數眾多的家庭看護趁著疫情缺工期間就地起價，讓許多需要看護人力的雇主頭痛不已，移工不應違背契約在先，結果反說自由轉換的權利被壓迫，勞動部應該硬起來發布禁轉令，對有照護需要的雇主才能有所保障。