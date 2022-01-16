捷克總統府當地時間15日發布了一段捷克總統澤曼的影片，他對即將前往北京參加冬奧會的運動員們發表致詞，他表示，反對將奧運會政治化，「我堅決反對奧林匹克理念被政治所利用」。

俄羅斯衛星通訊社指出，澤曼此番發布影片是為了向捷克奧運代表隊致詞，並祝願他們在中國取得成功。

此外，澤曼還表示，歷史上莫斯科和洛杉磯兩屆奧運會均遭到抵制，而對北京冬奧會的所謂「抵制」鬧劇出現了更為微妙的形式。

他說，「坦率地講，這些政治小丑的缺席不會對奧運會產生任何影響」。

另據捷克廣播電台IROZHLAS15日報導，澤曼還稱希望奧運代表隊由專業人士組成，「國際奧委會和我們的國家奧委會由專業的組織者組成，而不是未接種疫苗的業餘愛好者」。

捷克總統於外長對北京冬奧態度出現分歧，捷克駐華大使佟福德（Vladimir Tomsik）2021年在接受《北京日報》採訪時表示，應澤曼要求，他表示支持2022年2月在北京舉行的冬季奧運會。

但隨後與澤曼所屬政治陣營不同的外長揚·利帕夫斯基（Jan Lipavský）致電佟福德，要求他不要發表此類言論。