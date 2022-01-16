南韓31歲知名女星孝琳，由女團SISTAR成員身分出道後，憑著嘹亮又有磁性的嗓音受到大批粉絲的喜愛，加上健康的小麥膚色與火辣的身材，也因此被封為「韓國碧昂絲」。而近日推出新單曲的她，在MV中不僅穿著火辣，舞蹈動作更直逼19禁，吸引大批網友熱烈討論。

孝琳於1月12日發行全新單曲《Layin' Low》MV，在公開的影片中只見孝琳穿上一半削肩的短版針織上衣，下半身僅搭配黑色三小褲，大秀凹凸有致的火辣曲線及性感翹臀，並在其中與兩名男舞者貼身熱舞，甚至對著鏡頭展現性感電臀以及雙腿大開的空中一字馬，火辣的舞蹈動作直逼19禁，也讓不少網友看到直噴鼻血，成功在網路上掀起花題。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

而先前曾在競舞節目《Street Woman Fighter》中爆紅的編舞家崔孝真，日前也在個人YouTuber頻道中邀來了孝琳一同觀賞MV進行點評。崔孝真看完影片後頻頻稱讚孝琳的舞蹈實力增進許多也十分性感、好看，但孝琳也透露當時為了學這支舞特別飛到美國受訓，但因為舞蹈動作相當複雜且高難度，讓她幾乎每天都練到崩潰大哭，所幸成果是好的感到相當欣慰。

事實上，孝琳過去曾是女團SISTAR成員之一，也曾推出多首膾炙人口的好歌，但自從2017年宣布解散後，成員們便各自發展，孝琳也以獨立歌手的身分再次出道同樣獲得好評，但2019年她曾被過去的國中同學指控霸凌，趕緊出面向受害者誠心道歉獲得原諒，挺過風波後她才回歸舞台繼續發行歌曲。