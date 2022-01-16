榮總新竹分院為守護竹東九大鄉鎮民眾健康，在12間一般病房導入智慧化服務，建置的「尊榮智慧病房」日前啟用，運用資通科技整合醫療、護理、藥學、放射、營養等各專科，提升優質的個人化完整性醫療照護，讓偏鄉地區病患也能感受到最先進的照護品質。

榮總新竹分院副院長陳炫達指出，尊榮智慧病房環境寬敞，設置無線傳輸生理功能數據、血糖值、心電圖結果、智能五官鏡及智慧化電子病歷，護理站設有中央電子白板，顯示床位、主治醫師、主要照護的護理師及病患動向，可隨時掌握全區病人動態。

病室內設有智慧床頭卡、懸臂式床邊智慧互動式照護系統，提供床邊電視觀看服務，還提供病人各項醫療資訊，如個人治療計畫、用藥資訊、專屬衛教指導、點滴注射呼叫鈴、出入院須知，客製化訂餐服務、提供病房燈光、冷氣空調與電動窗簾智能環控及睡眠檢查服務，讓病人、家屬、醫護溝通更快捷。

病房內同時設有醫學中心等級的睡眠檢查中心，因台灣有許多人深受睡眠障礙疾病困擾，院方以跨專科整合方式進行全面性評估，再以全新設備進行檢查，確診後提供的睡眠檢測，可讓病人接受完整治療及追蹤，徹底協助病患遠離睡眠障礙的痛苦。

陳炫達說明，病房內除擁有先進的睡眠檢查儀器外，同時有中央監視器，伸縮鏡頭的紅外線攝影機及呼叫鈴，整晚由專業的睡眠技術師即時全程陪同治療，隨時調整病患身上的感應線，不必擔心貼線掉落沒人發現。

陳炫達並指出，榮總總院長許惠恒規畫中榮資訊系統榮院版，2019年順利導入該院，正式開啟醫院智慧化醫療的新頁，不僅精進現有照護流程，提升醫療品質及病人安全，更貫徹「病房智慧化，尊榮護全人」理念。