疫情又逐漸升溫，大家再度開始擔心自己的事業跟健康會不會又受到另一波衝擊？根據吠陀占星分析，12星座裡面2022年誰的事業運最旺？健康運又特別強呢？跟印度神童阿南德同樣研究吠陀占星系統的李靜唯老師分析，2022年事業運最強的當屬吠陀雙魚，健康運最好的是吠陀獅子。

李靜唯老師強調，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，出生日期落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

吠陀占星星座對照表。(圖/李靜唯老師提供)

●事業運最強TOP3

NO3. 吠陀天秤（10/15-11/14）

今年對你來說是非常公平的一年，只要你2021年有付出足夠的努力，2022年就能夠得到等價的回報，只是同時也考驗你該如何決定努力的方向，畢竟一個人的時間跟能力有限，看準目標不要猶豫不決，不要讓自己成為一輛多頭馬車，否則會失去前進的方向。

李靜唯老師分析，命運之神今年會給吠陀天秤的人最好的安排，有海外出差的機會也不要放棄，最好能夠加入新的邏輯跟思維，當你開始感受到很順暢的時候，就表示你走在正確的道路上，只要堅持的走下去就會發現離你的目標越來越近。

NO2. 吠陀射手（12/15-1/14）

事業方面可能會遇到有人挖角，但不小心可能會陷入權力爭奪的遊戲，4月14號木星進入雙魚後，吠陀射手在想法、資源和機會方面感覺會特別充裕，但要小心別人眼紅想來分一杯羹，萬一沒控制好反而會感受到卡關而無法進行下去，所以人際關係是今年上半年要特別注意的地方，容易犯小人口舌是非，甚至還無法察覺與誰產生利益衝突，所以工作上要儘量低調謙卑，不要太過張揚。

李靜唯老師建議吠陀射手，如果可以的話，將自己化身為一位引領者，引導身邊的人一同走向共同的目標，當目標一致時，利益共享就能化解不必要的衝突。另外，建議吠陀射手4月後可考慮置產。

NO1. 吠陀雙魚（3/15-4/14）

因為木星進入雙魚座本命宮，是一個很旺的相位，所以不論西洋雙魚或是吠陀雙魚，都算是2022年工作開創運最好的星座，資源、好運與機會都將順其自然的來到你面前，身心靈都面臨更上一層樓的機會，此時需要思考的是該如何運用、規劃並確實執行，讓自己發光發熱。

李靜唯老師建議2022年4月之後，吠陀雙魚最好能發揮創意，跟隨心的聲音，努力展現你的成果與智慧，絕對能夠吸引到更多人一同加入，請好好善用這個美妙的能量。不過要注意自己的身體狀況，若是因為工作發展造成過度負擔，將得不償失。

●健康運最強TOP3

NO3. 吠陀牡羊（4/15-5/14）

2021年工作壓力雖讓你感到無法喘息，建議2022年停下腳步好好休息，把計劃跟想法先擺放到一旁，讓自己得到休養，維持身心平衡才是最佳方案。

李靜唯老師分析，吠陀牡羊的人2022年不是一個適合向前衝刺的一年，不妨多接觸身心靈神祕學之類的東西，若是執意想打拼，反而會過度消耗身體能量，不用害怕失去方向，學會讓自己放空，漸漸的你會感受到真正的可能性，最終才能發揮你最強的潛力。

NO2. 吠陀摩羯（1/15-2/14）

整體來說，2022年對吠陀魔羯來講有點鬆一口氣的感覺，但也不是一個適合衝刺的時機，不過，健康運勢走揚倒是值得高興的一件事，建議多花些時間見見老朋友，也許能夠帶給你新的體驗跟想法，或者多認識新朋友，能為你帶來不同的視野。從事網路、自媒體或屬於團隊工作的吠陀魔羯，2022年要注意團隊溝通，可以激盪很多新的火花。

情感關係方面可能會讓彼此的距離拉開，因為你可能把心思都專注在某些事物上。其實身邊的人一向給你最大的信任，是時候該藉著這條信任線，再拉近彼此的距離，畢竟信任不是一條無堅不摧的繩子，一旦斷了關係就很難再修復。

NO1. 吠陀獅子（8/15-9/14）

2022年吠陀獅子健康運勢特別好，可能會覺得精力充沛，意氣風發，且很完美的避開了影響財富、感情與事業的凶星，也就是說你的苦難也將告一段落。李靜唯老師強調，吠陀獅子有了好的健康，頭腦就會比較清晰，很多事情就能夠穩定的發展，之前的弱運也反饋許多經驗給你，讓你知道自己該如何在穩定當中穫得成長。

有些事情將很自然的水到渠成，有些人事物也是時候該好好放下，讓該離開的離開，該結束的就好好結束，不管是工作還是情感關係，都因為各自完成自己的使命而圓滿。