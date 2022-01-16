曾陶鎔擔任中職球員工會回饋列車一日教練。（中職球員工會提供）

2022中職球員工會回饋列車15日開抵彰化的溪湖戰神棒球隊，由球員工會兩位現任理事蘇智傑與曾陶鎔擔任一日教練，陪伴小選手度過美好的周末時光。

回饋列車此趟與MYWAY Fitness的教練團合作，在活動中帶領所有小選手從熱身開始進行一系列的體能肌力訓練課程，由蘇智傑與曾陶鎔擔任助教，細心地指導每位小選手的動作。

MYWAY Fitness的秘翔威教練表示，希望透過淺顯易懂的教學，讓小選手們從遊戲中學習，進而培養正確的訓練觀念。蘇智傑也提到，建立運動傷害防護的觀念，對小選手們的未來發展有很大的幫助。

到了Mini Baseball分組對抗時間，蘇智傑與曾陶鎔則化身成教練兼神隊友，負責投球給自己隊的學員打擊，在曾陶鎔的守備調教之下，「大帝隊」以嚴密的防守，守下了「球給智傑隊」末局反撲的氣焰。

曾陶鎔賽後打趣說：「感謝小隊友們攻防兩端的好表現，也要歸功於自己精準完美的控球。」逗得現場哄堂大笑。比賽過程中，戰神棒球隊的小選手屢屢演出美技守備，還成功接殺了球星大哥哥擊出的高飛球，替活動掀起一波高潮。

陣中唯一的女學員陳憶涵受訪時表示，棒球是自己最喜歡的運動，雖起初家人不太支持，後來透過不斷地溝通，家人也從反對默默轉為背後支持的一股力量，現在也會一起參與球隊的活動，她認為這是參加球隊最棒的收穫。

座談會時間面對小朋友的提問，兩位球星不藏私的分享如何自己平時是如何面對低潮、調整心態的，曾陶鎔更透露不論狀況好壞，都會透過影片及文字紀錄下來提醒自己，並且多跟教練請教學習，相信大家都會有所進步。

晴朗的午後操場讓兩人同時回憶起小學時打球的歡樂時光。蘇智傑說：「來到這看到他們這麼開心的打球，也讓自己找回了打球的初衷。」