新竹縣消防局長孫福佑（中）率領科室主管至新竹捐血中心，率先挽袖捐血。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣119績優人員表揚大會，縣長楊文科（左）表彰全國義消楷模黃煥松（右）。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣消防局為迎接119消防節，繼去年舉辦捐血活動，募集380袋熱血後，繼續號召警、義消及民眾共同挽袖捐熱血，縣府大禮堂則舉行119績優人員表揚大會，縣長楊文科及議長張鎮榮表彰全國消防、義消楷模溫明軒、黃煥松等人，感謝警、義消及婦宣對消防工作的付出。

楊文科表示，新竹縣「火災發生率」，在全國22縣市中排名第2名、「火災死傷率」排名第3名，火災發生率及死亡率遠低於其他縣市，這是非常不容易的成績，主要是有這些無名英雄在背後默默付出，帶給縣民一個安全無虞的生活環境。

楊文科希望所有消防、志工人員持續保持一顆熱忱的心，繼續為消防工作努力，縣府也會在消防工作上大力支持，一起共創零災害的「文化、科技、智慧城」，給民眾一個更優質的生活環境。

119績優人員表揚大會共表揚104位去年執行及協助消防工作的消防、志工人員，其中消防局第二大隊小隊長溫明軒，服務超過26年，參與多起火災和沙洲受困意外，山域搜救案件也陸續救出10餘人，榮獲全國消防楷模，實至名歸。

由於受疫情影響，民眾減少出門活動，但醫院需血病患並未減少，導致全台缺血，消防局長孫福佑率領科室主管至新竹捐血中心，率先挽袖捐輸，感謝參與捐血活動的警、義消及民眾，期透過這次捐血活動，幫助血庫存量達安全指標，並盼能拋磚引玉吸引更多民眾加入捐血的行列。

新竹縣消防工程器材商業同業公會、千葉火鍋及新竹縣義消獅子會並贊助捐血活動，捐血250cc送1張千葉火鍋招待券，捐500cc者再送張半價券，吸引許多民眾參與響應，送暖給需血病患。