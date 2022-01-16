現場聚集約千名支持者。（黃婉婷攝）

不少多名英系要角也為他站台，包括前國策顧問黃承國、 前祕書長洪耀福，及立委蔡易餘、江永昌、管碧玲等人。（黃婉婷攝）

2022九合一選舉腳步近，民進黨台北市大安文山選區議員擬參選人陳聖文今在大安辦公室舉辦感恩茶會，吸引百名里長、千位支持者到場讚聲，不少英系要角也為他站台，包括前國策顧問黃承國、前祕書長洪耀福，及立委蔡易餘、江永昌、管碧玲等人。無獨有偶，另名擬參選人趙怡翔也在大安區服務處舉辦開幕茶會，較勁意味濃厚。

目前民進黨在大安文山區共有3位現任議員，分別是新系簡舒培，蘇系王閔生及湧言會阮昭雄，黨內評估該區還有1席空間，目前英系選定陳聖文、綠色友誼有現任議員鍾佩玲辦公室助理陳唐博，正國會潛在人遠則有前議員李慶鋒，阮昭雄則打算接棒給「口譯哥」趙怡翔。

早在2020年底宣布爭取黨內提名的陳聖文，頂著年僅24歲、知名殯葬業二代的名號，去年整年都在勤跑基層，他今日選在信義路四段的大安辦公室舉辦感恩餐會，現場聚集百名里長、千名支持者，展現他在深藍選區的高人氣。

陳聖文說，今天是很不錯的日子，既在公投、罷免及中二補選後，又是農曆年前的假日，期待藉由舉辦熱鬧的活動，凝聚大家的力量，檢驗去年整年跑下來的成果，對於今日有近千名支持者到場他直呼「超出意料」，未來定會銘記眾人的支持，繼續勇往直前，將台北市進化成樂齡生活都會區，努力照顧65歲以上前輩。

媒體追問，民進黨在大安文山至少有3名新人要搶參選，未來打算祭出什麼策略？陳則說，自己和其他人較不同的點是，他早在2020年底宣布參選，跑基層已有1年多時間，一步一腳印和選民接觸，用接地氣的方式來拉選票。

此外，一路陪著蔡英文總統走過政治起伏的洪耀福今也到場支持，陳聖文表示，洪真的很厲害，了解很多孫子兵法，對方說選舉沒有很大撇步，最重要的是勤跑基層來獲得選民認可；看到許多黨內前輩前來支持，他笑說對通過初選信心十足，期待能為民進黨爭取最大席次。

到場支持的黃承國說，陳聖文這兩年時間很努力在走基層，且陳爸早在20年前就是民進黨支持者，一路上幫助過許多人，所以當他的小孩要參選時，除了本身要夠努力外，加上家人在地方的關係很好，才能看到很多人來支持。

外界好奇許多英系立委、議員到場站台，是表態支持的意思？黃承國認為，民進黨初選有一定機制，個別支持都沒問題，黨內還是鼓勵新人參選，他認為陳聖文年紀輕輕，竟願意拋棄吃喝玩樂，選擇政治這條辛苦的路來服務社會和民眾，所以才願意到場支持。

至於趙怡翔也在大安服務處舉辦開幕茶會，陳聖文認為這是公平競爭，一起加油，黃承國則說應該是巧合，自己也不知道兩人辦在同天，但他認為無論是哪個派系出來，只要年輕人願意參選都是好事。