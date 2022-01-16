台灣天氣潮濕，因此有不少人挑選洗衣機時會考慮買洗脫烘一體式洗衣機，一名女網友表示，她剛搬新家，打算把家中的洗衣機換掉，但擔心用洗脫烘一體式洗衣機無法把衣服烘乾，希望網友給意見，不少過來人急勸，「洗脫烘耗電又烘不乾，分開比較好」。

一名女網友去年11月在臉書社團《裝潢DIY研究室》發文表示，她剛搬新家，打算把原本的洗衣機換成洗脫烘一體式洗衣機，也有看上幾個廠牌，但很擔心「烘完衣服真的會乾嗎」，希望網友給意見。雖然該貼文已經發布快2個月，但因最近幾波冷氣團，天氣又濕又冷，讓該話題再度引發熱議。

多數網友建議不要買一體式的比較好，可以考慮分離式或瓦斯型烘衣機，「洗脫烘耗電又烘不乾，分開比較好」、「烘衣就是要瓦斯型」、「8年前我也以為洗脫烘很方便，後來才知道根本不可能烘到很乾，最近搬家直接買了瓦斯型烘衣機，對台北這種濕冷天氣超級友善，一下就乾了」。

也有少部分網友認為，洗脫烘一體式洗衣機非常方便，用過就會愛上，「洗脫烘合一，所以丟進去就不用管它，懶人專用」、「如果小孩還在尿床年紀，媽媽也不是全職家管，洗脫烘就是世上最大的福音，上班前丟進去，下班就有乾淨的棉被了」。