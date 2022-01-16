近日蔡政府加速研擬開放福島食品，有立委呼籲核食正名為福食，民進黨立委趙天麟16日受訪指出，經過美豬、公投後，台灣社會更趨於成熟，加上已正式報名CPTPP，如果展現願意跟國際接軌態勢，他認為此其時也。

趙天麟今前往北市議員擬參選人趙怡翔活動站台，對於核食正名福食議題，他表示，確實用核食去形容日本福島地區食品是不公平的，因為日本福島地區相關食品經過這麼多年來，這麼縝密，全世界最嚴格的標準，在台灣沒有任何一件超標，沒有所謂核食進口狀況，其實世界其他國家也是用世界科學標準來檢驗，要檢驗有核污染的食品才叫核食，不能一概而論把日本福島相關食品簡稱為核食，清楚定義正名是有必要的。

至於柯建銘召集的會議是否達成共識？趙天麟表示自己沒有參與，但應依照國際標準來跟世界接軌，台灣不要成為最後一個，甚至落後於中國，我們用了全世界最嚴格標準，數十萬、數百萬件的日本福島附近食品的檢驗，沒有任何一件超標，換言之，沒有任何一件福島地區食品可以被稱為核食，未來是否要開放、什麼時間點討論，尊重行政團隊、立法院以及社會各界的討論，但先從食品正名進行，真的很有必要。

對於總召柯建銘說不排除以行政命令，像處理萊豬方式，趙天麟認為，食品管理不一定要用立法方式，先前上次公投，有兩年效期，需要做更多管制，民進黨政府也做到了，兩年之後執政單位要用什麼方式進行食品管理，當然都是行政單位可以做處理，但他認為用行政命令方式不是重點，而是是否有辦法跟立院、社會充分溝通得到支持才是最重要。

趙天麟認為，經過美豬討論跟公投後，台灣社會更趨於成熟，可以討論經貿、食品安全跟食品管理問題，若這時候開始討論這樣的議題，特別在我方已經正式報名CPTPP，若展現願意跟國際接軌態勢，「我個人認為此其時也」。

趙怡翔也認為，說福島食品確實是比較正確的用法，有很多政治人物會用核食來形容這些食品，但這幾年來沒有檢出有超標狀況，似乎在影射說核能污染，但確實沒有，這是台灣在朝向國際貿易必須來討論跟認真思考的一件事，相信現在無論在行政院或立法院都有充分討論。