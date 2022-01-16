苗栗衛生局派員到足跡區域進行清消。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局14日接獲通報1例境外個案，1月8日、9日與10日有苗栗足跡，衛生局匡列相關接觸者進行採檢，共匡列131人，目前完成採檢有72人都為陰性。

衛生局指出，初步調查確診案為24歲女性， 設籍苗栗縣，大多時間居住在桃園市，1月12日因咳嗽、流鼻水、腹瀉及頭痛等症狀，1月13晚上至桃園某醫院就醫採檢，PCR陽性確診一採陽CT值達40，1月14日二採陰性，1月15日三採陰性，對社區威脅性相對低。

並發現該個案1月8至10日返鄉訪親及聚會等足跡，包括公館鄉日式威廉髮廊、苗栗市天璽星光大道音樂館、苗栗市久久牛排館。

衛生局立即進行調查並展開匡列相關接觸者進行採檢作業，包括同住家人2人、朋友3人、星光大道25人、日式威廉3人、貴族世家17人共50人，經採檢50人PCR報告皆為陰性。

另，實名制部分，星光大道有34組、日式威廉17組、貴族世家30組共81組電話，已全數通知採檢，目前已完成22人，報告皆為陰性。

衛生局表示，14日已連夜安排相關接觸者採檢作業，透過匡列、採檢來阻止傳播鏈，相關足跡已啟動清消。

衛生局也提到，該案例是境外感染確診，並無社區感染之虞，民眾落實防疫規定，戴好口罩並接種第三劑疫苗，做好自我保護，不用過度恐慌。