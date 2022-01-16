為貫徹落實中央經濟工作會議有關促進消費恢復部署，大陸國家發展改革委近日發佈《關於做好近期促進消費工作的通知》，在精準有效做好疫情防控前提下，抓住春節、元宵節等傳統佳節消費旺季契機，進而達到增加消費；推動第1季經濟平穩開局。

該《通知》提出10方面的工作舉措，一是因地制宜多措並舉滿足居民節日消費需求，二是打造線上節慶消費提質升級版，三是有效拓展縣域鄉村消費，四是乘勢而上擴大居民冰雪消費，五是大力提升文旅休閒服務供給，六是進一步激發智慧零售新活力，七是積極發展綠色消費，八是促進住房消費健康發展，九是落實好中小微企業紓困政策，十是全力保障困難群眾等群體基本生活消費。

該《通知》要求，各地區發展改革部門要切實加強組織協調，積極會同有關部門細化完善措施，提振市場信心，營造良好氛圍，確保民眾度過喜慶節日，努力實現全年經濟「開門穩」。

大陸國家發改委表示，下一步將發揮完善促進消費體制機制部際聯席會議制度作用，加強統籌協調和督促指導，充實完善政策儲備，著力促進消費持續恢復。