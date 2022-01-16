前總統馬英九一身勁裝騎單車，準備從新竹市騎到台中大甲。（邱立雅攝）

前總統馬英九16日上午無畏疫情，率眾到新竹市香火鼎盛的城隍廟上香祈福，並分送親筆寫的千份春聯給大排長龍的粉絲。接著前往附近在地知名肉粽店，探訪老闆黃錦松，並擔任1日店長端上肉粽。最後到代天府參拜後，與「送愛到大甲」自行車隊會合，一同騎自行車前往台中大甲國中。

馬英九特別到新竹都城隍廟上香祈福，並分送親筆寫的春聯給民眾。現場排隊的馬迷擠爆廣場，一早搶到頭香的民眾也興奮地與馬英九合影留念。馬英九特別解釋春聯「歲辭丑牛寒色去，年逢寅虎曉光新」的意涵，文句脫胎自初唐四大詩人之一的駱賓王在「西京守歲」的詩句。

馬英九解釋，「歲辭丑牛」主要是講時序轉變，「寒色去」是代表過去負面的不好的都送走，「曉光新」則是迎來新的一年，期盼疫情能趕快結束，讓人民迎來好生活。

結束發春聯活動，馬英九特別步行前往在地肉粽店，開心探望店老闆黃錦松。原因是2015年時，馬英九頒發義消楷模予黃錦松，承諾來新竹時會再來看老朋友。現場馬英九更穿上圍裙嘗試搭配肉粽調味料，擔任一日店長。

面對記者提問疫情期間仍前來參香祈福、發送春聯，不怕疫情疑慮嗎？對此馬英九回應表示，對我們民眾守法守紀很有信心，大家大致上都保持社交距離、戴口罩，在全世界來講是很難得的。

隨後，馬英九前往代天府參拜後，與「送愛到大甲」的自行車隊會合，除了送上激勵金給新竹市自由車隊，也換上一身單車勁裝，與眾人一同騎自行車前往台中大甲國中。