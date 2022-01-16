會計師公會16日聯合在外埔區公所前舉辦「寒冬送暖，溫馨關懷」活動。（陳淑娥攝）

立法院副院長蔡其昌說，政府社福系統資源跟能量有限，如果民間可以加入及協助，社會將更溫暖良善。（陳淑娥攝）

中華民國、台灣省及台中市會計師公會16日聯合在台中市外埔區公所前舉辦「寒冬送暖，溫馨關懷」活動，共計送出1000份白米等民生物資，上午7時多，許多民眾即到場領取，立法院副院長蔡其昌也到場協助，他表示，政府社福系統資源有限，民間力量的加入，將讓社會更溫暖良善。

「寒冬送暖，溫馨關懷」活動今日上午在外埔區公所前登場，中華民國會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿表示，會計師公會等每年皆聯合在全國北、中、南等地舉辦寒冬送暖活動，贈送白米等民生物資給弱勢民眾，上午7時多，許多民眾即到場領取，今天將送出1000份物資。

蔡其昌指出，每年他跟台中市議員施志昌服務處，結合全國、台灣省及台中市會計師公會等合辦寒冬送暖活動，至今已辦理5、6年，透過有能力、有能量的會計師公會團隊，在中華民國會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿及台中市會計師公會理事長郭聰達等領導下，每年會計師公會皆集結能量，用具體的物資在海線地區發送，帶給很多鄉親在寒冬中一絲的溫暖，這是很好的事情。

蔡其昌說，政府社福系統資源跟能量有限，如果民間可以加入及協助，相信台灣是一個非常溫暖良善的社會，這樣的能量或能感染更多人投入更多公益，特別謝謝會計師夥伴們，大家共同合作，有錢出錢、有力出力，每年舉辦這個活動，愛心不是一年，是每年持續的做，每一年持續的關心，帶給台灣社會很大正向的力量。