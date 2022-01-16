面對Omicron對全球疫情的強烈衝擊，美國疾控中心（CDC）當地時間14日更新口罩指南，增加民眾「可選擇N95或KN95口罩，不必擔心N95口罩供應不足」等內容。而KN95口罩採用的是大陸標準，多為大陸製造。相較於2021年9月的指南版本，美國CDC這波更新明確民眾可選擇佩戴KN95口罩。

實際上外媒也報導，在《華盛頓郵報》11日曝出美疾控中心將修改口罩指南的消息後，亞馬遜等網站N95與KN95口罩價格飆升。透過價格追蹤網站Camelcamelcamel資料顯示，一盒40片裝的某品牌KN95口罩，目前的第三方廠商價格為79.99美元，較去年11月底僅16.99美元明顯大漲。

據美國NBC報導指出，此前CDC不建議普通民眾佩戴N95或者KN95口罩，是擔心此類高品質口罩搶購會影響醫療機構的供應。但CDC現在表示口罩短缺不再是一個問題，並向民眾解釋KN95口罩是一款生產於大陸、類似N95的口罩。

稍早針對Omicron的傳播，大陸與香港專家都建議配戴N95、KN95口罩，或是雙層外科口罩，目前歐美國家衛生部門也在呼籲民眾提升口罩防護方式。