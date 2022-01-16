TPMS(胎壓偵測器)及儲能設備佈局成果逐漸顯現，系統電(5309)2021年合併營收24.56億元，創下掛牌新高，隨著消費者對於行車安全重視程度越來越高，且儲能設備在半導體廠及工業用需求湧現，系統電預期，今年TPMS及儲能產品出貨可望持續放量，進而推升今年營運成長。

過去系統電在產品多以消費性電子為主，由於競爭激烈，業績表現平平，公司啟動轉型聚焦市場唯一的藍芽胎壓偵測器及工業用儲能櫃，其中具高穩定性、低功耗藍芽即時偵測與傳輸特性的TPMS去年出貨量已超越所有國內同業總出貨量兩倍；另一主力產品為儲能設備，在去年起也順利拿下與知名半導體廠合作機會，進而使2021年出貨量達到高峰。.04

在TPMS及儲能設備兩大產品出貨成長下，系統電營運逐漸增溫，2021年前3季稅後盈餘為5024萬元，每股盈餘為0.33元，累計2021年合併營收為24.56億元，年成長85.09%，為掛牌來新高。

根據知名調研機構GII的統計資料顯示，2021年~2026年全球TPMS市場年複合成長率約9%，隨著車市回溫，系統電預期，TPMS可望持續挹注公司營運動能。

在儲能設備方面，為維持發展上的優勢，系統電著眼於門檻較高的工業用儲能設備，以及性價比較高的半導體廠用電，持續高性價比產品，系統電預估，在國內科技大廠持續擴廠及汰舊趨勢下，儲能產品可望繼續成長。

至於現今熱議的元宇宙商機，系統電已與知名國際大廠RealWear合作，在台獨家代理工業款智慧眼鏡，也有望於今年起貢獻顯著營收。

展望今年，系統電表示，公司除持續拓展的主力TPMS及儲能市場外，也將逐步增加公司在工業用產品的佔比，期許透過高技術門檻的產品優勢強化市場差異，避免業界削價競爭所造成的影響，而法人樂觀預估以系統電的技術優勢及產品策略佈局，營運持續看旺。