小宇昨無預警現身台北信義區街頭獻唱。（華納音樂提供）

小宇昨無預警現身台北信義區街頭獻唱。（華納音樂提供）

宋念宇（小宇）相隔4年的新專輯《無視 Be Nothing》獲廣大歌迷好評，為了回饋大家，小宇昨（15日）無預警現身台北信義區街頭演唱新歌，現場聚集許多聞風而來的歌迷，甚至專程從台中當天來回，讓小宇感動直呼「謝謝你們沒忘記我」；演唱結束後，小宇加碼現場舉辦起簽名會，對粉絲的要求幾乎來者不拒，甚至接受現場點歌清唱。

小宇昨一早在個人社群發布將在街頭快閃演出的消息，時間還未到，現場已擠滿各地前來的歌迷，甚至還有粉絲一看到活動便決定臨時從台中北上當天來回！第一次舉辦「快閃」活動的小宇透露：「本來還擔心現場不會有人來，但看到提前在現場的同事們回報狀況，瞬間覺得很感動。」寵粉的他現場演唱〈無視生非〉及上一張專輯的〈同在〉，最後還加碼清唱〈怎麼忘記了你〉。有趣的是，演出時小宇也一度「忘詞」小失誤，笑說：「應該是因為好久沒看到大家了，一上來竟然覺得有點緊張，忙著看現場每一個人的臉，一不小心就忘詞了。」儘管失誤，他總能即興發揮，也賦予這僅有一次的快閃演出獨特的回憶。

演出後現場加碼舉辦簽名會，公司原安排只簽10位歌迷，卻在小宇的堅持下全部開放，不僅如此，他甚至對粉絲的要求來者不拒，除了合照，他更接受粉絲點歌並當場清唱！簽名過程中，小宇表示印象最深刻的即是從自己剛出道時就一路追隨的歌迷們，「謝謝他們一直願意等待，也沒有忘記我」，也貼心提醒粉絲們隨時注意防疫，希望不久的將來很快再以演唱會的形式與大家見面。