大島優子（右二）在《說不出口的愛》中與太賀（左）飾演夫妻，若野龍也（右）飾演兩人好友。（希望行銷提供）

由日本導演石井裕也執導的新片《說不出口的愛》，找來仲野太賀與前AKB48人氣成員大島優子合演，以細膩的視角刻畫友情、愛情與家庭關係，描繪人際間的微妙變化。在片中，大島優子不僅挑戰了激烈的床戲，幾場情緒很重的演出也讓人眼睛為之一亮，難以想像她曾是女子偶像團體AKB48的一員。

石井裕也透露，很多激烈的戲都在大島優子身上，很感謝她用12分的力氣去面對這個角色，「當她還在AKB48的時候，總選舉上的大島優子就給人1種很強韌的印象，我擅自認為現在她隨著年齡和工作環境的變化，會不會遇到瓶頸了，會不會找不到釋放能量的出口，如果我能提供挑戰性和難度都很高的機會，就算是極小成本的獨立製片，也許她也會願意來放手一搏，發揮自己未知的潛力。不過說實話，我也是抱著被拒絕的覺悟去找她的，沒想到大島優子一口就答應要演，實在是很勇敢，給人態度很堅定的印象」。

大島優子也透露自己收到劇本後大為驚嚇，想說：「天哪！這是什麼！」但因為角色太有挑戰性，本來從AKB48畢業後就立志成為專業演員的她毫無猶豫的一口答應出演，她和石井裕也本來完全不認識，在正式開拍之前，石井裕也約了劇組大家去吃飯，大島優子從那時就發現石井裕也就一直在觀察自己。

大島優子和仲野太賀認識超過10年以上，兩人雖然不是第1次合作，但這麼深入的對手戲是第1次，仲野太賀說：「大島優子對奈津美這個角色投入的程度超乎常人的想像，她的態度和熱情為整個劇組注入很大的能量，奈津美是大島優子飾演真的是太好了。」電影21日在台上映。