迎新年，立法院舉行「2022壬寅年福虎生豐迎新春活動」，16日在台中霧峰的民主議政園區熱鬧展開，立法院長游錫堃說，將繼續投入數千萬元預算活化園區，提升展示空間的質與量，以「大博物館」為藍圖，重新規劃運用空間，擴大立法院在首都圈外的服務能量，也承擔民主紮根與深化的責任。

立法院長游錫堃先開筆，揮毫寫下「民主臺灣迎祥瑞，時刻開館虎生豐」春聯，特別將「民主時刻館」寫入春聯中，祝福新的一年臺灣豐盈圓滿。而南投縣文化局長林榮森也與出席的名家，一同揮毫「虎躍慶康樂，國會迎新春」，祝福虎年家家戶戶闔家康樂。

游錫堃表示，「立法院民主議政園區」曾是臺灣省議會，回想過去「五龍一鳳」在此為臺灣民主努力。在1992年國會全面改選之前，曾經是臺灣最高的民主殿堂，對臺灣的民主化有顯著的貢獻。相較於立法院的臺北院區以立法工作為主軸，他期待民主議政園區，在臺中繼續傳承臺灣省議會的光榮歷史外，也可以成為民眾親近、瞭解立法院及振興地方的重鎮。

游錫堃說，雖然受到疫情衝擊，議政博物館舉行「臺灣議會設置請願運動百年展」，吸引1萬4千多人次看展，線上觀展人數截至年底也超過1萬人次，社會熱烈回響，突破開館以來的紀錄。目前博物館正與國立故宮博物院合辦「北溝傳奇-故宮文物遷臺後早期歲月」特展，歡迎大家撥空參觀。而去年10月底開幕的「民主時刻館」也備受好評，截至今天為止，觀展人數也已經突破6千人。

游錫堃指出，立法院將繼續投入數千萬元預算持續活化園區，提升展示空間的質與量，改善無障礙設施，爭取認證，將園區打造成為文化資產類的「民主環境教育場所」，並以「大博物館」為藍圖，重新規劃運用空間，以提升展覽及教育功能，既傳承臺灣省議會的精神，也擴大立法院在首都圈外的服務能量，繼續承擔民主紮根與深化的責任。

立法院中南部服務中心表示，立法院連續第6年舉辦春節揮毫活動，邀請包括林榮森在內的10位書法名家，現場揮毫300份春聯，供參與活動的民眾索取，活動也請臺灣茶文化推廣協會擺設茶席，邀請民眾一起品茶，並且揉製Q茶球，體驗臺灣在地的茶道文化。

現場提供絹印體驗活動，民眾可以在絹印後，將富有虎年意象的好運紅包袋、方形春聯帶回家；而畫糖叔叔謝永清，也在現場展現在畫糖藝術，製作精緻的造型棒棒糖送給民眾。整體活動老少咸宜，適合全家一同參與共享天倫之樂。