受利比亞原油供應中斷與美國商用原油庫存續降等因素影響，國際原油向上墊高。中油宣布在啟動雙平穩機制下，汽、柴油各吸收0.3元及1.4元；17日凌晨零時起，汽油每公升調漲0.6元、柴油持平、不調整。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.3元。

中油表示，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲3.64美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.011元，國內油價依公式計算漲幅為3.71%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.9元及1.4元。

為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），柴油吸收1.1元，換算後95無鉛汽油每公升31.0元，進一步再啟動油價平穩措施，超出之1.0元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.3元。

影響所及，在兩大平穩機制啟動後，汽、柴油每公升合計各吸收0.3元及1.4元，汽油實際價格每公升調漲0.6元、柴油不調整。累計110年至12月底止，中油共吸收79.2億元。