西堤群聚案燒到仁寶平鎮廠 公司回應了 13:372022/01/16 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 西堤群聚燒到仁寶，桃園市政府緊急匡列職場1500位採檢、居家隔離22位，仁寶對此表示「正在了解中」。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電子業聚集的桃園疫情逐步擴大，桃園市長鄭文燦證實，仁寶平鎮廠員工有人確診，已對全廠1500名員工陸續在昨晚、今晨篩檢，平鎮廠昨晚的加班人員、今天全天都停工，也讓仁寶成為今年新一波本土疫情下，第一個「中鏢」的電子代工大廠。對於平鎮廠染疫，仁寶表示正在了解中。 仁寶大多數產能仍在中國，不過早在中美貿易戰開打前，平鎮廠已經由試產線轉為正式量產線，生產筆電與客戶承接的國家標案訂單，中美貿易戰開打後，平鎮廠除了擴增產能外，仁寶也在觀音租下廠房生產液晶電視。 西堤用餐客人確診 鄭文燦：桃園疫情今再＋6 餐廳累計20確診 感染不尋常 #新冠肺炎 #台灣 #仁寶 #平鎮廠 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印度為青少年接種疫苗 04:102022/01/16 產業特刊 西堤傳播鏈爆炸 今至少＋10確診 餐廳恐陷環境污染 11:012022/01/16 生活 賣400萬張神單下架 新一波防疫新單搶客 04:102022/01/15 財經要聞 西堤群聚再＋5 用餐夫妻檔、3顧客確診 急匡列1246人 09:582022/01/16 生活 中央跟進北市 輕症、無症狀 今起不送醫院 04:102022/01/15 焦點要聞 西堤客人「平靜吃飯」卻確診 衛生局納悶：怎麼傳的 15:582022/01/15 生活 確診足跡 桃園為主 雙北淪陷 04:102022/01/15 焦點要聞 陸增104例本土確診 Omicron已入侵4省5地 13:122022/01/15 兩岸 情侶檔吃西堤雙確診 任職仁寶平鎮廠 急召1500人採檢 12:072022/01/16 生活 桃園6確診足跡曝！大江購物中心、國防部龍岡福利站淪陷 15:092022/01/15 生活 大鬧衝出房 確診害員警隔離 04:102022/01/15 焦點要聞 財經熱門新聞 無痛存退休金》勞保年資不到15年竟可領年金 內行一招破解 - 財經 房市繁榮會持續多久？3股力量讓房價漲勢煞不住 - 財經 讓三星超車！台積電為它大改3奈米計畫 瘋搶產能內幕曝光 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 華為快被打死...晶片救星竟是它 日媒爆華為求生新動作 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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