電子業聚集的桃園疫情逐步擴大，桃園市長鄭文燦證實，仁寶平鎮廠員工有人確診，已對全廠1500名員工陸續在昨晚、今晨篩檢，平鎮廠昨晚的加班人員、今天全天都停工，也讓仁寶成為今年新一波本土疫情下，第一個「中鏢」的電子代工大廠。對於平鎮廠染疫，仁寶表示正在了解中。

仁寶大多數產能仍在中國，不過早在中美貿易戰開打前，平鎮廠已經由試產線轉為正式量產線，生產筆電與客戶承接的國家標案訂單，中美貿易戰開打後，平鎮廠除了擴增產能外，仁寶也在觀音租下廠房生產液晶電視。