網友小腿被機車排氣管燙出一個激似台灣的傷口。（翻攝臉書私密社團《●【爆怨公社】●》）

被機車排氣管燙傷可不是小事，因為金屬的高溫，多半造成二至三度的嚴重燙傷，除了「沖、脫、泡、蓋、送，最好儘快到醫院處理傷口。一名網友分享，被機車排氣管燙出了一個超特殊圖案，無奈說「刺青錢可以省了」，眾多網友看完也驚呼：就差精忠報國了！

一名網友在臉書私密社團《●【爆怨公社】●》發文：「干⋯被機車排氣管燙到，連形狀也要愛台灣；刺青的錢可以省下來了」，更強調「（絕對沒修圖）。

原來原PO被燙傷的傷口，形狀極度神似台灣，簡直就像是影印上去的，讓眾多網友也驚呼：「真是愛台灣」、「你就差另一邊來個精忠報國了」、「根本是複印出來的！！」、「真的愛台灣不是嘴巴說說而已」、「蓋子上有開模具是嗎」、「台灣製造」、「自帶Made in Taiwan鋼印」。

不過網友們也不忘貼心提醒原PO：「可以貼人工皮膚 比較沒疤喔」、「這個傷口沒有把黃色的組織除掉傷口不會好，去大醫院清創」、「記得去警察局提告車主過失傷害罪」、「自己機車的排氣管防燙蓋有缺損的，建議快去修復，別害到別人。若大家路上有看到這種的，也建議順手拍照後，上傳到公路總局網站檢舉。以免你我或家人，成為下一個小腿被燙傷（可能終身留下疤痕）的無辜受害者。」。