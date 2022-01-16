唐美雲（左）與蔡振南在《孟婆客棧》演出父子。（公視台語台提供）

金鐘視帝后蔡振南、柯淑勤演出《孟婆客棧》飾演夫妻。（公視台語台提供

金鐘視帝后蔡振南、柯淑勤在公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧》壓軸單元《中元慶典》攜手飆戲，2人飾演唐美雲的父母親，讓唐直呼這是「鑲金父母」，一跟他們對到眼就內在情緒爆發！

蔡振南在《孟婆客棧》遲遲不敢與唐美雲相認，到了冥界後才發現當年的離去帶給妻兒多大傷害，為了贖罪，選擇掛了罪人牌，跪在冥界大街，向妻兒懺悔自己的罪過。這場令人揪心情節，唐美雲形容蔡振南簡直一夜白了頭，一場她要背著蔡振南回到客棧的戲，讓他們倆都印象深刻。

蔡振南至今仍心疼唐美雲當時因拍戲時不慎雙腳扭傷浮腫，根本無法走路，「她還堅持要背我這位老爸，敬業精神，令人心疼又佩服！」唐美雲敬業喊：「我開玩笑說南哥滿瘦的，因此堅持沒替身，一路拍完那場戲背他回客棧。」這場戲也拍到讓眾人又感動又心疼地哭了。

柯淑勤自認相信輪迴，還因此參與為期10天的課程，了解人往生後輪迴，她說：「逝世後七七四十九天，人每隔7天就會有一個狀態，而往生後的過程與狀態沒人可以告訴你。」她坦言人到每一個階段，就得承受當時身體老化所出現的毛病，「現在眼睛花了、頭髮白了、牙齒也搖了，心情曾因要接受肉體逐漸老化給打擊到」，但現在已可用保持心情年輕態度來面對，尤其在疫情當下，更讓她體悟要好好地與自己和周邊人相處，從逆境找到光。旗艦型連戲劇《孟婆客棧》，每周日晚上8點公視台語台播出，中華電信MOD同日上架，民視無線台每周一至周五晚間6點26分播出。