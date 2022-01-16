大陸證監會近日發布《重要貨幣市場基金監管暫行規定》向市場徵求意見，對規模大於2000億元（人民幣，下同）或投資者數量大於5000萬個的「重要貨幣市場基金」，明確風控和監管機制，並規範基金經理人等等相關人員的考評、薪酬獎勵不得直接間接與基金規模掛鉤。

據《中國證券報》引述業內人士表示，《暫行規定》將出臺並不意味著規模大的貨幣基金有風險，而是從風控角度未雨綢繆，認為將有助於完善監管框架，推動重要貨幣市場基金和公募基金發展。

據《暫行規定》第二條對重要貨幣市場基金的定義為，因基金資產規模較大或投資者人數較多、與其他金融機構或金融產品關聯性較強。如發生重大風險，可能對資本市場和金融體系產生重大不利影響的貨幣市場基金。

而第四條規範更進一步明確重要貨幣市場基金的評估範圍、標準和程序，包含單一基金連續20個交易日滿足淨資產規模大於2000億元、或投資者數量大於5000萬個等條件，應納入參評範圍。

根據Wind資料顯示，截至2021年3季底共有18家基金公司貨幣市場基金管理總規模突破2000億元。但細節上，《暫行規定》強調，同一基金管理人管理的基金還需滿足在同一銷售機構銷售才予以合併計算。