壽險資金仍是應多留在國內投資。2019年金管會發布新規定，即保險資金投資國際板債券加計海外投資，最高不逾可運用資金的65.25％，至今已滿二年，新台幣匯率這二年亦相對強勢，但金管會主委黃天牧強調，保險資金取之於國內，應用於國內，此天花板限制「到目前都是合適的」，並不考慮調整。

美國聯準會已宣布今年將啟動升息，國外債券利率可望升高，但部分壽險公司可能已逼近國外投資上限，且先前中央銀行在新台幣升值壓力極大時，亦曾建議金管會調整國外投資上限等，讓壽險增加海外投資金額的匯出，緩減資金流入造成新台幣升值的壓力。

黃天牧表示，保險業資產與負債必須匹配，保單有一定的成本、宣告利率，其實最適合保險業投資是固定利率的長年期商品，如長年期債券等，但台灣這類商品市場規模有限，勢必要去國外投資，因而產生匯率風險，這是不得己的選擇，過去幾年政策開放保險業投資國際板債券可不計入國外投資，因此投資部位迅速衝得很高，後來在金管會前任主委顧立雄時設下天花板。即國際板加計國外投資，不得逾已獲准國外投資額度的145％，即最高是可運用資金的65.25％。

據金管會統計，到2021年11月止，壽險業海外投資不含外幣保單，已逾13.86兆元，占資金的46.65％，若加上外幣保單則近19.72兆元，占率達66.34％，等於壽險資產有逾66％是以外幣形式存在。

曾擔任保險局長多年的黃天牧強調，保險業資金取之於國內、用之於國內，這是必然的，但因為保險公司需要進行資產負債匹配，因此必須投資國外，拉高固定收益，為解決此問題金管會也已修保險法，提供保險業投資國內的誘因，加上放寬投資創投、私募基金的限制，都是希望保險資金能多投資國內，協助國內產業發展。

黃天牧認為目前65.25％的上限是合適的，並不考慮檢討、調整上限。

同時，保險局也表示，2021年外幣保單占新契約保單57％，等於只有43％的新台幣部位需要去化，壓力並不大；再加上央行近期也沒有再討論新台幣匯率問題，因此2022年國外投資上限將不是重要議題。