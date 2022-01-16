台灣在農曆年前爆發本土疫情，搞得人心惶惶。由於正值年終獎金發放期間，該不該獎金到手後閃辭，避免上班群聚，許多網友討論熱烈。一名年資僅2年的工程師透露，他有換公司的打算，「我還在考慮該裸辭，還是先找到工作再走，有人也是等領完年終過完農曆年就要閃人的嗎」。

原PO在匿名論壇「Dcard」坦承，他不是很滿意現在的待遇，但不得不說公司年終給得很豐厚，就算想換工作也要等年終先入袋。他聽說有幾名同事「裸辭」，領到錢就不幹了，以最快速度離職。

網友留言回覆，農曆年後離職已成職場常態，很多人撐到最後，都是在等年終獎金，「這種狀況很多，所以年後找工作比較容易」、「我已經領到了，今天吃完尾牙，星期一提離職」、「萬一公司沒年終，要繼續待嗎」。

部分網友表示，有些公司相當人性化，就算你預計年後離職，只要在職滿一年，照發全額年終獎金，絕不囉嗦，「年終真的看老闆，不是每個人都像長榮海運」。