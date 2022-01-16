中華職棒與侍日本隊在3月將進行台日棒球交流賽，由統一獅總教練林岳平領兵，但現在全球疫情又出現變化，能否成行恐出現變數。中職秘書長楊清瓏表示，目前還是按計畫進行，「餅總」也提出陣容需求，除了詢問球員意願外，還必須要了解球員是否完整接種過2劑疫苗。

台日交流賽將在今年3月5日、6日在東京巨蛋進行，中職聯隊將前往日本與日本隊進行2天交流賽，將採團進團出的「泡泡模式」，但近期受到變種病毒在全球肆虐影響，台日交流賽能否成行又出現變數。

對此楊清瓏表示，目前台日棒球交流賽都仍按照計劃在準備、進行中，目前總教練林岳平有列出教練團，也有列出陣容需求，目前也初步開始徵詢選手意願，「但目前最需要先問的是打疫苗的部分。」

由於日方規定，入境的人員需要完整接種2劑疫苗，因此參加台日棒球交流賽的人員都必須要接種疫苗才能進入「泡泡模式」，楊清瓏說：「現在就是先詢問球員打疫苗的這部分，再來就是等CDC是否通過防疫專案。我們都有一定的工作時間表，如果到什麼時候沒有回覆，就會知道能不能來得及。」