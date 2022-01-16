客家圓樓造型的遠百竹北店，14試營運後吸引人潮，新竹縣文化局為給民眾精彩在地客家文化饗宴，指導匯客市藝文設計協辦「客家藝文特展」，邀請國寶級工藝之家等藝術家，在8樓多元展場展出類型豐富多元的作品。

匯客市藝文設計總監蔣育鳳指出，「客家藝文特展」將「聽、觸、視、味、嗅、心」五感六覺匯聚在遠百展廳中，最大亮點是與新竹縣市工藝之家合作，展區由「看山手作」負責人范揚武規畫，將百變的原木家具化身展台，讓藝術品更添生命力。

邀請國寶級藝術家有，邱建清、許菊、黃寶琳、曾定瑜、彭坤炎、鄭階和、陳威恩、蔡楊吉、林時植、林瑤農、朱錦城聯合展出，作品類型豐富多元如陶藝、漆藝、木雕、版畫、石雕。

展覽在入口處有竹編花藝，走入展區如同西洋棋的「好客竹縣引言區」，讓民眾一覽13鄉鎮市的風光亮點，展區中央由新竹縣茶花園藝研究學會范秀英理事長提供精品茶花，及近200公分的巨型茶花，徐素瑛老師以柔和布料設計布製巨型茶花，底部搭配代各鄉鎮市稻穀圓球，象徵著圓滿、幸福。

在展區周邊，有蔣育鳳大型油桐花作品「映射．繞桐花」，在柔美的線條中，展現客家剛毅精神。花草茶葉文化展區，拈花惹草工作室及峨嵋茶莊除了古樸製茶茶具展示，更有茶品試飲供民眾享用。

展監並規畫豐富手做課程及展演活動，22、23日客家DIY手作專屬香氛、客家米篩乾燥花飾，有興趣的民眾上FB遠東百貨竹北店報名， 展覽到27日為止。