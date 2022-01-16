府院黨儘速推動大新竹升格的法源「地方制度法」修法，力拚周四前完成初審。對此，國民黨立委林為洲痛批，倉促立法除了政治選舉考量，還有其他更有說服力的理由嗎？呼籲合併升格改制日應在2026年12月25日。

林為洲指出，看來民進黨還要續推竹竹合併升格，而且在今年適用，但倉促立法、強壓新竹縣同意，不符合程序正義，搶摘的果實不會甜，勉強的結合不會幸福，除了政治選舉考量，還有其他更有說服力的理由嗎？

林為洲認為，他具體倡議合併升格改制日，定在2026年12月25日，利用這四年多的時間，完成必要的整備工作，包含縣市聯合成立改制升格推動小組、擬定改制升格計劃書、升格計劃書經縣市議會審定通過、完成改制後偏鄉建設保障條款的配套措施入法。

林為洲說，至於竹竹併或竹竹苗？尊重地方民意，竹竹苗合併需三方同意，竹竹併則需兩方同意，四年多的時間，才足夠讓倡議者去努力取得不同合併選項的地方共識。