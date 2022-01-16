鍍鋅鋼品大廠燁輝(2023)去年合併營收首度突破900億元，創歷史新高，獲利可望同步攀高。展望今年第一季短期鋼市較淡，但公司看好農曆年後客戶拉貨動能再起，鋼價有望回穩，加上全球基建需求帶動，對全年看法仍正向。

燁輝去年第四季營收238.59億元，仍為歷史次高之高檔，2021年受惠鋼市量價齊揚，全年營收900.46億元，改寫歷史新高。

燁輝2021年前三季稅後淨利40.89億元，每股淨利2.16元，去年全年獲利也可望同步創高。

法人看好燁輝去年受惠自家毛利率上揚，加上轉投資燁聯、唐榮等不鏽鋼廠獲利貢獻也提升，2021年獲利將同步攀高，EPS可望近3元，創近17年高。

展望今年，燁輝認為，雖短期鋼價轉弱將略影響第一季營運，但隨著農曆年後客戶拉貨動能再起，鋼價也有望回穩，看好中國、台灣、外銷歐美等地需求仍強，對營運保持正向看法。

短期方面，受各地鋼價走跌影響，1月內銷鍍鋅、烤漆等鋼材每公噸調降1500元，外銷每噸降30美元，2月有農曆春節因素，整體第一季營運表現受影響。但預估中國、台灣客戶農曆年後將有回補庫存，加上歐、美等地基建計畫陸續開出，用鋼需求成長，鋼價可望重拾漲勢，對第二季起鋼市不看淡。

整體來看，燁輝今年力拚鋼鐵本業保持穩健，並預計將處分路竹廠土地及建物，有望在今年貢獻業外收入。燁輝已於去年12月底董事會通過，委託專業仲介公司，辦理公開標售公司所持有之路竹廠土地及建物。