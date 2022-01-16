基隆愛一、仁二路口頻發生交通事故，調查顯示，主要肇事原因多為民眾從中正高架橋下違規左、迴轉，基隆市警察局近日增設「違規轉彎科技執法設備」，將於2月1日起開始執法取締。

基隆市交通隊統計，愛一、仁二路口近3年交通事故有增加趨勢，造成用路人財損及死傷，每年平均約70多件，主要是駕駛人在中正高架橋下車道違規左轉造成。警局為遏止違規行為，運用市府工程結餘款，增設「違規轉彎科技執法設備」，將於2月1日起開始執法取締。

交通隊呼籲，駕駛人務必遵守交通規則，行經該路段依指示方向行駛，違規者依「道路交通管理處罰條例」第48條第1項第2款，在設有禁止左轉標誌路口左轉彎，處600元以上、1800元以下罰鍰；同條例第49條第3款，在設有禁止左轉標誌路口迴轉，處600元以上、1800元以下罰鍰。

基隆市警察局2019年首度於仁五路公車停靠區，設置自動偵測執法系統，取締違停車輛，透過雷達偵測及車牌辨識，24小時自動偵測公車停靠區及前後各約10公尺區域，一旦有車輛停靠，路旁電子看板會顯示禁停標誌，以及「開單舉發，請勿臨停」文字，提醒駕駛人迅速駛離，若違停超過1分鐘，系統會自動舉發處300元，超過3分鐘可處900元至1200元。

另於2020年設置第2台科技執法設備，使用AI人工智慧攝影機及車牌辨識系統輔助，24小時全天候自動偵測、取締大貨車以上車種違規行駛東岸高架橋，違規車輛影像、照片會傳送至後端舉發平台，由員警認證後依法舉發，能提升執法成效，有效遏止違規情事。