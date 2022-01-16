今年澳網首日（17日）賽程表公布，球王喬柯維奇（Novak Djokovic）被安排到主賽場羅德拉沃競技場（Rod Laver Arena）的晚場比賽，前面有一場球后巴蒂（Ashleigh Barty）的比賽，然後是喬柯維奇對戰塞爾維亞同胞凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）的首輪賽事。

澳洲很大，使用多個時區，墨爾本所在的東部日光節約時間（澳洲此時是夏季）比中部標準時間快1.5小時，比台灣快3個小時。巴蒂的比賽安排在中部標準時間下午4時之後，等到喬柯維奇上場已經是晚場了，這除了是晚間收視精華時段，也可讓他在比賽前有更多休息時間。

如果喬柯維奇一開始就被踢出去，所有的種子選手就直接往上推進，例如第3種子祖維瑞夫（Alex Zverev）成為第2種子，第2種子麥維德夫（Daniil Medvedev）成為第1種子。但是喬柯維奇撐到籤表公布還在境內。

依據《路透社》先前引述大滿貫賽事的規則，倘若喬柯維奇無法出賽，他的第1種子位置將由第5種子魯布列夫（Andrei Rublev）遞補，魯布列夫的位置再由第17種子蒙菲爾斯（Gael Monfils）遞補，第17種子的位置由第35名的布利克（Alexander Bublik）遞補，最後再從會外賽找一位選手遞補。

澳媒ABC News指出，如果喬柯維奇不能打，澳網決定從會外賽找一名「幸運敗者（lucky loser）」直接遞補喬柯維奇首日賽程的位置。此人將是從會外賽最後一輪的4位選手抽出的一名幸運者。

喬柯維奇是衛冕者，若無法參賽就會損失澳網積分，麥維德夫或祖維瑞夫有辦法拿下冠軍的話（冠軍2000分），就可以篡位成為世界球王。