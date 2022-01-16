企業17年甲級男女排球聯賽16日首場比賽由極速超跑出戰中國人纖，極速超跑延續昨天贏球氣勢，首局靠著Berkeley與Milana的防守帶動下立刻取得領先優勢，雖中纖在第2局扳回一城，但超跑立即回穩，最終以25比19、24比26、25比23、25比20，總局數3比1拿下勝利。

極速超跑開局把握攔網優勢，Berkeley與Milana的防守立刻將差距拉開，中纖立刻喊出暫停調整；暫停回來，中纖透過Valdez的防守帶動進攻，加上童琦芳的攻擊火力，立刻將比數扳平，兩隊也進入拉鋸。隨後，超跑陳怡如、蔡幼群與林書荷接力攻擊得手將比數拉開，最終就以25比19拿下首局。

次局開始，中纖Valdez與超跑蔡幼群在攻守端你來我往，超跑靠著Berkeley的攔網得手，比數又被稍稍拉開，但中纖黃蔓亞與龔詩雯的聯手攻勢，將比數一舉超前，戰況陷入膠著，隨後 Valdez一攻一守的帶動下中纖一度取得領先，但超跑靠著林書荷與陳怡如將比數追平，兩隊進入deuce，最後就在超跑攻擊出界後，中纖以26比24扳回一城。

第3局開始，超跑「阿非」陳菀婷連續得分替球隊打出好的開局，中纖劉美菁的連續得分配上超跑的失誤將比數超前；超跑暫停過後，中纖Peonia加入得分行列，但超跑Berkeley與 Milana把握攻擊機會將比數追平，兩隊僵持部下。最後超跑在蔡幼群的攻擊得分之後以25比23拿下第3局。

第4局兩隊互有領先，超跑靠著Berkeley幾次攔網將差距拉開，中纖則靠著劉美菁的攻擊將比數縮小，但超跑林書荷在四號位的連續攻擊得分將比數稍微拉開，最後就靠著Berkeley的關鍵攔網帶動下，以25比20拿下比賽勝利。