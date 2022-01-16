中華職棒富邦悍將鐵粉「黑哥」鄧世強不敵病魔，昨（15）日離世，享壽70歲。新北市長侯友宜今發文悼念，「黑哥，我永遠的好朋友！一路好走！看台上你那賣力揮著加油棒的熱情身影不會遠去， 我們會一直記得。」

侯友宜表示，來自香港的黑哥，為了太太來台，還因此愛上了棒球，成為中華職棒富邦悍將的忠實鐵粉，只要球隊出賽，總是能聽到他最熱血的加油聲。每每到球場，侯友宜幾乎都會遇上他們夫妻倆熱情地呼喚、打招呼。

在球團以及球迷眼中，侯友宜說，黑哥就像是毫無保留的家人一般 ，對棒球全力相挺。侯友宜並指出，黑哥曾經在受訪時說了一段話，令人特別感動，他說棒球是很奇妙的運動，不見得一定要拿冠軍，只要棒球能活絡起來，大家高高興興地看棒球，是最快樂的事！而這樣的人生哲學，侯友宜認為走到哪裡都受用。

文末，侯友宜寫下，「黑哥，你離開了病痛，但你帶給球迷的這些精神與啟示，會永留大家心中。」