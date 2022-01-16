殯葬業一般給人較莊嚴的形象，但有一名大體女化妝師不但長得像一代玉女王祖賢，還有模特兒的身份，曾透露最大心願是裸體出門，引發熱議。

這名大體化妝師的名字叫「夏暮光」，她近日上節目《綜藝大熱門》，一登場就被介紹：「很多人都說她長得像王祖賢。」主持人吳宗憲聽了忍不住開玩笑：「其實某一個角度有點像王祖壽。」夏暮光機伶地笑回：「不要說是像王祖藍就好了。」

被問到工作時會不會害怕，夏暮光坦言大體化妝師是她的興趣，還夢過地藏王菩薩，「有一天起床突然就想走這一行。」接著夏暮光語出驚人地表示不喜歡幫活人化妝，幫往生者服務比較安靜，又不會被嫌棄化得不好。

夏暮光回憶當時面試時，就被老闆帶去停屍間，但她的反應非常鎮定：「哦～原來裡面長這樣。」夏暮光猜測老闆可能想知道她會不會害怕，經過這關確定不會；她也在這集從15名美女脫穎而出，被吳宗憲和張立東評比為「最香正妹」。

除了大體化妝師，夏暮光也是一名大尺度模特兒，曾在節目《正妹老司機》透露如果沒有法律限制，最大的心願是脫光出門，「大家不覺得很奇怪嗎？就遠古代的時候，人們就本來就沒有穿衣服。」儘管自己的觀念較前衛，但面對家人還是沒辦法完全做自己，坦言：「不能被發現。」

夏暮光也在《中時新聞網》專訪中透露，很多酸民都覺得她只是想紅才會說自己不愛穿衣服，但夏暮光不在乎別人怎麼看，霸氣地說：「我就是不喜歡穿衣服，不是因為我想紅，就算我今天不紅，我還是會說我就是不愛穿衣！」並聲稱全身上下都是天然的，沒動過任何手術。