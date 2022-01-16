高盛證券看好歐元區未來兩年經濟成長增速將快於美國，而世界銀行近週所公布的全球經濟展望也預估，今年歐元區經濟成長可望達到4.2%，高於美國的3.7%，經濟成長動能前景可望提供歐元支撐，預估歐元月線1.13有撐，若能站穩1.14則在1.14~1.15區間震盪調整後不排除上看1.15。

根據Refinitiv資料，預期第四季道瓊歐洲600企業的獲利將成長48.5%，上週預估為成長49.3%，營收預期成長16.2%，上週預估為成長17.2%，目前尚無企業公布第四季獲利和營收，下週將有4家道瓊歐洲600企業公布獲利。Refinitiv預期第四季整體產業獲利成長48.5%，主要產業中，以能源類股獲利成長311%最高，其次為基本資源和工業類股，獲利成長預估為75%及71%，房地產類股為唯一獲利成長預估為負的產業，預估負成長4.8%，整體營收預期成長16.2%，所有主要產業預期皆有正的營收成長，其中以公用事業和能源產業成64%及44%領先。

富蘭克林證券投顧表示，歐洲疫情仍嚴峻，但高盛報告(2021/12/24)指出，防疫限制措施對歐元區經濟的負面衝擊已逐漸遞減，影響應可控，而歐洲央行也決定在疫情緊急購債計劃(PEPP)結束後由常規的資產購買計劃(APP)接棒持續釋放資金以支撐歐洲經濟和歐股。

在政策上，德國總理蕭茲將推動綠能轉型、投資數位化等政策，而法國自2022年1月1日起接任歐盟主席國，法國總統馬克宏先前已先公布了幾項欲推動的議程，包含：(1)歐盟成長峰會：將建立「歐洲新成長模型」，重點發展產業包含氫能、電池、太空、半導體、雲端、國防、健康、文創產業等；(2) Fit for 55計畫：歐盟委員會的「Fit for 55」計畫將追求2030年溫室氣體淨排放量比1990年減少55%，且目標在2030年將再生能源使用率提高到40%，若再搭配下世代歐盟計畫(NGEU)對區域永續經濟發展的挹注，綠能、數位轉型等相關產業可望受惠。

另需留意的是有關義大利和法國的選舉，義大利總統任期將在1月底結束，各界正緊盯總理德拉吉是會續任總理至2023年或角逐總統大位，若德拉吉續任總理，將確保義大利對2022年歐洲關鍵政策發揮影響力，但若選擇總統職位，由於義大利國會呈現分裂，可能破壞義大利的政局均勢。在法國，雖然法國總統馬克宏尚未宣布是否尋求連任，但他的支持度依然最高，接著是Marine Le Pen、Valerie Pecresse、Eric Zemmour等右派人士，近幾年法國因移民問題和極右翼人物崛起而使得民粹主義抬頭，這些右翼候選人的支持度在投票前都有超車馬克宏的可能，進而可能為法國政局帶來不確定性。