高雄市一名洪姓貨車司機，13日中午12時許駕駛小貨車到素食餐廳，要幫同事買午餐便當，警方發現他的貨車未緊靠路邊停放、擋住大半車道，上前對洪男盤查，對話間警方聞到洪男有酒味，洪男辯稱沒喝酒，但警方仍對他酒測，呼氣酒測值0.25毫克，洪男才坦承因為晚上沒睡好，早上工作前有喝一瓶保力達提神。警方訊後將全案依公共危險罪送辦。

高雄三民派出所員警13日中午12時許執行交通稽查勤務，見一名貨車司機為了要買便當，未緊靠路邊停車將大半車道擋住，員警上前盤查後聞到他身上有酒味，雖然洪姓司機說只是來買個飯沒有喝酒，但一測酒測值0.25mg／l。

貨車司機這才坦承有喝一罐保力達，是因為昨晚沒睡好所以起床沒力氣，喝一罐保力達提神，剛好來附近工作幫忙同事買飯才會開車過來，沒想到這短短路程就剛好被警方攔查，還頻頻求員警能不能重吹，但還是被依法究辦。

警方提醒，市面上各款含酒精的機能飲料，雖添加中藥強調提神效果，仍含有酒精成分，民眾選購時應特別注意飲用後勿駕車，或改用無酒精成分之提神飲料。另為落實「酒駕零容忍」政策，將無限期強力取締酒駕，針對易肇事地點、路段、時段加強執行設置路檢點攔檢，並搭配機動巡邏警網攔查。

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