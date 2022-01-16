花蓮鳳林溪旁休耕農田間的油菜花目前正朵朵盛開，大片金黃花海搭配遠方青山，令人心曠神怡，而河川近5公頃浮覆地上，紫紅色波斯菊也正悄悄開花。鳳林鎮公所表示，配合農曆過年，月初才剛在撥灑花卉種子，預計農曆年前百花齊放，歡迎民眾春節到鳳林走春，體驗慢城生活。
鳳林鎮公所去年與鳳榮地區農會一同在鳳林溪河川近5公頃浮覆地播灑波斯菊種子，多色花海配上中間一彎潺潺溪水流過，景色迷人，大獲好評，今年再度攜手，除種植大波斯菊、黃波斯菊，還有百日草等，並和河川旁的農家合作，在休耕的農田內，種植大片的油菜花，除作綠肥使用，也為地方增添春意，讓路過旅人大飽眼福。
鳳林鎮公所秘書徐誌謙表示，配合農曆春節時程，去年12月底到今年1月初才陸續播灑花卉種子，目前波斯菊盛開約7成，大概再過1至2周會盛開，由於波斯菊花期短，因此這次還有混種一些百日草，延長整個賞花期。
徐誌謙還說，農會預計在1月23日舉辦健走活動，將鳳林溪花海介紹給民眾，屆時將會百花齊放，特別的是，農會這次也選在浮覆地一處種植白蘿蔔，屆時將會配合推出客家美食品嚐及與免費拔蘿蔔農遊體驗。
鳳林鎮長蕭文龍說，鳳林溪浮覆地波斯菊花海，堪稱全國唯一在河川浮覆地栽植的花海，遊客可從台9線221公里往東轉進農園路，沿著鳳林溪前進，在平園橋至林田橋間的河段，即可看見，而油菜花海則位在大榮里、北林三村的鄉間小徑上，花期預計可持續綻放到元宵節。
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