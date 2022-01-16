首例！疾管署桃機防疫人員確診 工作內容曝光

國內今天新增10例本土。指揮中心指揮官陳時中表示，其中有一名為在機場工作的疾管署防疫人員案17928，在機場的工作是搜集幫忙協助深喉唾液的收集，有時在發燒篩檢站對可能有症狀的旅客做資料的登記。14日快篩陰性，15日PCR陽性，今天確診。

陳時中說，這名防疫人員在1月9日的時候，做過PCR陰性，1月14日快篩陰性，15日PCR陽性。職場匡列16人都是陰性，居家隔離中。

對於這名疾管署人員染疫，陳時中說，不能排除跟桃機有關，但1月9日這名防疫人員做過採檢為陰性，可能性不高，但要等基因定序出來，若與原來那一株一樣，那就是延伸，不過他坦言，和桃機相關群聚有關的「可能性沒那麼高」。但還要持續注意。

由於防疫人員理應是最專業的防疫者，為何染疫？陳時中表示，這名防疫人員是去年12月中到職，基本上生活單純，一個人住，沒有親密家庭接觸者。這名員工在桃機的工作一個在發燒篩檢站，一個深喉唾液的收集站，到底是哪個環節出問題，目前還看不出來，但相信以Omicron無所不在的傳播力，只要稍微口罩沒帶好或是其他動作沒做好，就可能被感染，但仍要看定序出爐。

由於今天傳出機場防護因為王必勝離開，而整體防護降級，是否與此有關？陳時中說：「我認為無關，但這是老生常談問題，所以也不能排除。」