網路群組「社會事新聞群」16日流出一段11秒影片，一名年輕男子15日凌晨時，接近一輛停放在大順三路某KTV前的執勤中警車，身體倚著駕駛座車窗還比「YA」，疑似在嘲諷車內警員值勤睡覺。苓雅分局澄清，影片模糊、無法證實員警在睡覺，將進一步查證細節。

高市警方近來特地在夜間娛樂場所旁定點守望，派出警車及人力站崗，嚇阻避免鬥毆暴力事件發生。該影片流出，引發正反兩極討論，有網友呼籲，一線員警長期緊繃值勤，相當辛苦，希望多多給予鼓勵與尊重。

苓雅分局強調，網友指稱員警當時在車內睡覺，由於影片拍攝畫面無法看清員警是否在車內睡覺，分局督察組將進一步了解並且詢問網友釐清相關細節。

苓雅分局解釋，因應轄區治安需求，三多路派出所員警15日凌晨於大順三路某KTV前執行治安熱區守望勤務，依執行定點守望勤務規定，為執行每2小時，於第二小時前30分鐘可於車內執行守望，惟有突發事故仍需即時處置。