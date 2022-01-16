西堤群聚逾20人確診 是否禁內用 陳時中這樣回

由桃機群聚相關延伸的西堤餐廳員工已經超過20人確診，醫界不少人呼籲應恢復餐廳禁止內用，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，餐廳的傳染源很清楚，在餐廳除非用餐，否則都要把口罩戴好。

指揮中心今天公布本土疫情新增10人確診，其中8人都與西堤有關。短短兩到三天就造成20多人感染。直播記者會上有媒體詢問，是否恢復禁止餐廳內用。

陳時中表示，銀行員聚餐時傳染給餐廳人員，再陸續傳給1月7日與9日的用餐人員，所以餐廳還是要持續觀察11、12日兩天還會不會有確診個案，並依照實聯制通知，但餐廳看起來是染疫高風險區域，因此呼籲去過的人還是要提高警覺。

是否禁止內用？陳時中說，可能內部管理需要多緊張一些，但整個餐廳中，1月7日5名，1月9日5名，總共14名，從餐廳員工向外延伸，各有3名和5名，很密集，用餐非必要把口罩拿下來，沒吃東西時就儘量把口罩戴起來，勤洗手。

環境中的傳染源，包括餐廳禮、廁所裡，但不止於這兩個地方才會染疫，陳時中強調，世界整體疫情再起不是沒有道理，兩天內可能再一波傳染，大家應該勤洗手戴口罩，不可能零風險。