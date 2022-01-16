1922預約第3劑截止 這廠牌最多人選

1922疫苗預約平台昨起開放第3劑預約（第19期），已於今天中午截止，共有87.4萬人完成預約，其中以莫德納最受青睞，預約人數高達66.3萬人。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，BNT和莫德納同屬mRNA疫苗，民眾也可以多加選擇BNT，副作用比莫德納低，且效果差不多。

1922疫苗預約平台第19期首度開放第3劑預約，本期共開放113萬量能，其中1.9萬為AZ、38.4萬為BNT、70.3萬為莫德納、22.9萬為高端；本期共87.4萬人完成預約，預約率為77.33％。

莊人祥說明，整體上以施打莫德納的意願，共66.3萬人預約，其次為BNT，共18.3萬人，高端共2.2萬人預約；AZ僅4000多人預約。

莊人祥指出，本期整體以莫德納意願最高，但BNT同屬mRNA疫苗，兩者效果差不多，因此呼籲民眾也可以選擇BNT，且BNT的副作用比莫德納低一點；如果預約不到莫德納，建議選擇BNT。

陳時中表示，對於第3劑疫苗品牌選擇，每個人的考量不同，不管是要混打也好，要專一同一個品牌我們也不反對，重點是要下定決心，趕快預約施打。

昨（15）日疫苗接種共22.3萬劑，以第3劑為主，共17萬多劑；目前國內疫苗涵蓋率第1劑為80.68％，第2劑為72.27％，第3劑為6.66％。